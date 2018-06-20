Ван Бастен: "Милан" - это метафора кризиса в итальянском футболе"

Легенда "Милана" Марко ван Бастен оценил текущее положение дел в итальянском клубе.

"Сейчас в "Милане" всё значительно поменялось, и мне жаль видеть это. Мой "Милан" был итальянским, с Сильвио Берлускони, тремя голландцами и очень хорошим составом. Теперь владелец клуба - китаец, я даже не знаю, кто он, и команда не похожа на ту, что была тридцать лет назад. К сожалению, уровень клуба упал, и есть большой риск вылететь из еврокубков. А раньше мы доминировали и побеждали в Лиге Чемпионов, хорошо выступали в Кубке УЕФА. Теперь "Милан" - это метафора кризиса в итальянском футболе. Почему? Всё просто. У других клубов больше денег и они лучше организованы" - приводит слова ван Бастена Football Italia.

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