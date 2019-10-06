Ван Бастен назвал игроков "Манчестер Юнайтед" избалованными нытиками

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Ван Бастен назвал игроков "Манчестер Юнайтед" избалованными нытиками

Легендарный голландский нападающий Марко ван Бастен заявил, что недоволен игроками "Манчестер Юнайтед", которые жаловались на поле в матче с "АЗ Алкмаром" (0:0) в Лиге Европы. Об этом сообщает Mirror.

"Чего добился "МЮ"? Обыграл "Астану" со счетом 1:0. В АПЛ "красные дьяволы" занимают 10 место и показывают футбол, о котором и говорить-то не хочется.

Игроки "Манчестер Юнайтед" - высокооплачиваемые футболисты. Они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит. Хватит говорить об этих избалованных парнях", - сказал ван Бастен.

"МЮ" в группе L  занимает 2 место, набрав 4 балла, у АЗ 2 очка и 3 место.

В 3-м туре ЛЕ "МЮ" сыграет с "Партизаном", а АЗ встретится с "Астаной", матчи состоятся 24 октября.

А еще: "Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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