Ван Бастен понес наказание за нацистское приветствие в прямом эфире

Теги марко ван бастен

Ван Бастен понес наказание за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Марко Ван Бастен наказан недельным отстранением от работы на канале FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире.

Инцидент произошел перед началом матча 13-го тура чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1). В этот момент журналист FOX Sports брал интервью у немецкого тренера "Хераклеса" Франка Вормута. В конце интервью ван Бастен произнес фразу "Sieg Heil", которая активно использовалась для приветствия во время нацистского периода истории Германии.

Ван Бастен принес извинения, но это не уберегло его от наказания. Кроме того, голландец отдаст недельную зарплату в институт военных исследований Холокоста и геноцида евреев.

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