Ван Бастен предложил отменить офсайды

2 Теги марко ван бастен

Ван Бастен предложил отменить офсайдыФото: Твиттер @FIFAcom 
Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что необходимо отменить офсайды.

"Я до сих пор с большим любопытством отношусь к правилу офсайда. Мне кажется, что это не очень хорошее правило. Я бы хотел попробовать показать, что футбол возможен и без положения вне игры. Уверен, что футбол станет только лучше.

Футбол – невероятная игра. И нам нужно сделать ее еще лучше, зрелищнее и более захватывающей. Нам стоит работать над этим.

Посмотрите, как затягивается время, паузы на ауты и травмы... Это не то, что хотят видеть болельщики. Мы должны сделать что-то с этим.

Людям нужно действие. Сейчас слишком много ситуаций, когда люди смотрят ни на что. Это плохо влияет на игру", – приводит слова ван Бастена Sky Sports.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,чтобы игра превратилась в "бей-беги" реально?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Напоминаю - Футбол и есть "бей-беги"

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