Ван Бастен раскритиковал ван де Бека за переход в "Манчестер Юнайтед"

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Ван Бастен раскритиковал ван де Бека за переход в "Манчестер Юнайтед"

Легенда голландского футбола Марко ван Бастен высказался о решении своего соотечественника полузащитника Донни ван де Бека перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Ужасно, когда такой футболист выходит на поле шесть-семь раз в год. Можно много заработать, но нужно думать и о том, в какой команде ты сможешь заиграть. Дело в пятилетнем контракте? Это чушь собачья. Тогда не надо переходить в "МЮ", а стоит подождать предложений от других клубов. Нужно хотеть выходить на поле в каждом матче, иначе этот клуб не подходит для продолжения карьеры", - цитирует ван Бастена Goal.com.

В начале сентября ван де Бек перебрался на "Олд Траффорд" из "Аякса" за 39 миллионов евро + бонусы. С новым клубом хавбек заключил контракт до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

В составе "Юнайтед" голландец провёл 7 матчей (229 минут), в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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