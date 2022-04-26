Ван Бастен рассказал, при каком условии Роналду может играть важную роль у тен Хага

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдумарко ван бастенэрик тен хаг

Ван Бастен рассказал, при каком условии Роналду может играть важную роль у тен Хага

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Экс-форвард "Милана" Марко ван Бастен поделился мнением по поводу возможной роли нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду при Эрике тен Хаге, который возглавит команду летом.

"Если Роналду продолжит играть так, как он играл на прошлой неделе против "Норвича", и регулярно забивать по два или три гола за матч, не будет необходимости выводить его из команды.

Роналду – игрок, который занимается собственными делами, но пока он добивается успеха, нужно давать ему место в команде. Тен Хаг примет во внимание, что он не может требовать от Криштиану Роналду тех же вещей в физическом плане, которые он будет требовать от 18-летнего подростка.

Конечно, Роналду нужно будет усердно работать, но я уверен, что он будет это делать, потому что я могу себе представить, что тен Хаг окажет на него влияние, чтобы заставить его играть так, как он хочет", – сказал ван Бастен.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С Кришем всё в порядке как раз, а вот остальные... это нечто.

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