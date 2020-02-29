Ван Бастен: "Те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе"

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Ван Бастен: "Те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе"

Экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением.

В 28 лет я фактически перестал играть. Я трижды выиграл "Золотой мяч". Посмотрите на нынешний уровень Роналду и Месси, обоим за 30 лет", - приводит слова ван Бастена Marca.

Отметим, что ван Бастен становился обладателем "Золотого мяча" в 1988, 1989 и 1992 годах.

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