Ван-Биссака, Маунт и Санчо вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 26 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Болгарией и Косово.
Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли")
Защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилвелл ("Лестер"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Аарон Ван-Биссака ("Манчестер Юнайтед")
Полузащитники: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Росс Баркли ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм")
Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Ливерпуль"), Каллум Уилсон ("Борнмут")
Матч Англия - Болгария состоится 7 сентября. Встреча Англия - Косово пройдет 10 сентября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1