Ван-Биссака, Маунт и Санчо вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020

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Ван-Биссака, Маунт и Санчо вызваны в сборную Англии на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 26 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Болгарией и Косово.

Вратари: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли")

Защитники: Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Бен Чилвелл ("Лестер"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Аарон Ван-Биссака ("Манчестер Юнайтед")

Полузащитники: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Росс Баркли ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм")

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Рахим Стерлинг ("Ливерпуль"), Каллум Уилсон ("Борнмут")

Матч Англия - Болгария состоится 7 сентября. Встреча Англия - Косово пройдет 10 сентября.

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