Ван-Биссака может сменить сборную Англии на ДР Конго

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака выбирает за какую сборную будет выступать на международных соревнованиях, сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, 23-летний футболист слишком долго ждал вызов в главную команду Англии. В случае, если и на отборочные матчи к ЧМ-2022, которые пройдут в марте, наставник англичан Гарет Саутгейт на позовет защитника, то Ван-Биссака может выбрать сборную Демократической Республики Конго.