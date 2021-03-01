Ван-Биссака может сменить сборную Англии на ДР Конго

Теги демократическая республика конгоанглияаарон уан-биссака

Ван-Биссака может сменить сборную Англии на ДР КонгоЗащитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака выбирает за какую сборную будет выступать на международных соревнованиях, сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, 23-летний футболист слишком долго ждал вызов в главную команду Англии. В случае, если и на отборочные матчи к ЧМ-2022, которые пройдут в марте, наставник англичан Гарет Саутгейт на позовет защитника, то Ван-Биссака может выбрать сборную Демократической Республики Конго. 

Напомним, Ван-Биссака родился в Лондоне в семье выходцев из ДР Конго. В его послужном списке выступления за молодежные сборные обеих стран.
В текущем сезоне футболист выходил на поле в футболке "Манчестер Юнайтед" в 36 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.

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