Ван Боммел может возглавить "Милан"

2 Теги миланпсвмарк ван боммел дженнаро гаттузо

Ван Боммел может возглавить "Милан"

Новым главным тренером "Милана" может стать наставник ПСВ Марк ван Боммел, сообщает La Repubblica.

По информации источника, голландский специалист входит в шорт-лист "россонери", которые ищут замену для Дженнаро Гаттузо.

Ранее стало известно, что клуб также проявляет интерес к Маурицио Сарри ("Челси"), Эусебио Ди Франческо (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Леонарду Жардиму ("Монако") и Марко Джампаоло ("Сампдория").

42-летний ван Боммел, будучи футболистом, выступал за "Милан" с 2011 по 2012 год. ПСВ он возглавил прошлым летом и в первый же сезон ведёт борьбу за чемпионство с "Аяксом".

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Для Ливерпуля наступила пора великих обсеров: Великая Барса порвет Ливер в обеих матчах.Ливерпуль слаб!!!!! А в суботу, Нюкасл лишит мечтаний на чемпионство в АПЛ!

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МАДРИД
МАДРИД

Болельщики Ливерпуля находятся в творческом подъеме . Думаю реально мало кто представляет ситуацию . Правда в том , что шансов у англичан очень мало . Английские клубы всегда бегают без мяча с Барселоной . Будет так : Барселона на удивление легко пройдет Ливерпуль . После уже будут интервью , мол сделали все возможное , у них монстр Месси , Клопп будет благодарить игроков за борьбу , но против них играла лучшая команда мира и т.д.

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