Ван Боммел может возглавить "Милан"
Новым главным тренером "Милана" может стать наставник ПСВ Марк ван Боммел, сообщает La Repubblica.
По информации источника, голландский специалист входит в шорт-лист "россонери", которые ищут замену для Дженнаро Гаттузо.
Ранее стало известно, что клуб также проявляет интерес к Маурицио Сарри ("Челси"), Эусебио Ди Франческо (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Леонарду Жардиму ("Монако") и Марко Джампаоло ("Сампдория").
42-летний ван Боммел, будучи футболистом, выступал за "Милан" с 2011 по 2012 год. ПСВ он возглавил прошлым летом и в первый же сезон ведёт борьбу за чемпионство с "Аяксом".
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|Милан
|34
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|34
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|Фиорентина
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