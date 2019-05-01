Ван Боммел может возглавить "Милан"

Новым главным тренером "Милана" может стать наставник ПСВ Марк ван Боммел, сообщает La Repubblica.

По информации источника, голландский специалист входит в шорт-лист "россонери", которые ищут замену для Дженнаро Гаттузо.

Ранее стало известно, что клуб также проявляет интерес к Маурицио Сарри ("Челси"), Эусебио Ди Франческо (безработный), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Леонарду Жардиму ("Монако") и Марко Джампаоло ("Сампдория").

42-летний ван Боммел, будучи футболистом, выступал за "Милан" с 2011 по 2012 год. ПСВ он возглавил прошлым летом и в первый же сезон ведёт борьбу за чемпионство с "Аяксом".

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