Ван Боммел покинул пост тренера "Вольфсбурга"

Фото: твиттер "Вольфсбурга"

Наставник "Вольфсбурга" Марк ван Боммел покинул свой пост, сообщает сайт клуба.

Отставка голландского специалиста связана с неудачными выступлениями команды. "Волки" не могут выиграть на протяжении 8 игр. Последний раз "Вольфсбург" побеждал 11 сентября.

В Бундеслиге "Вольфсбург" идет на девятом месте, набрав 13 очков.

Напомним, что ван Боммел возглавлял "Вольфсбург" с июня текущего года.

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