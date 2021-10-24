Ван Боммел покинул пост тренера "Вольфсбурга"
Фото: твиттер "Вольфсбурга"
Наставник "Вольфсбурга" Марк ван Боммел покинул свой пост, сообщает сайт клуба.
Отставка голландского специалиста связана с неудачными выступлениями команды. "Волки" не могут выиграть на протяжении 8 игр. Последний раз "Вольфсбург" побеждал 11 сентября.
В Бундеслиге "Вольфсбург" идет на девятом месте, набрав 13 очков.
Напомним, что ван Боммел возглавлял "Вольфсбург" с июня текущего года.
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