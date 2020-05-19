Ван Боммел предложил свою кандидатуру на пост главного тренера "Милана"
Экс-игрок сборной Голландии Марк Ван Боммел предложил свою должность на пост главного тренера "Милана", утверждает Calciomercato.
Напомним, миланский клуб намерен уволить нынешнего наставника клуба Стефано Пиоли по окончании сезона.
По данным источника, 43-летний специалист связался с руководством "Милина" и предложил свои услуги. Отметим, что ожидается, что клуб возглавит Ральф Рангник, однако боссы готовы рассмотреть и другие варианты.
В декабре 2019 года Ван Боммел был уволен из ПСВ.
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|26
|63
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
|26
|30
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16