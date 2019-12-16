Ван Боммел уволен с поста главного тренера ПСВ

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Ван Боммел уволен с поста главного тренера ПСВ

ПСВ из Эйндховена остался без главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Наставник "крестьян" Марк ван Боммел уволен с занимаемого поста.

Клуб поблагодарил 42-летнего специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ван Боммел возглавлял ПСВ с июня 2018 года. В текущем сезоне команда занимает четвёртое место в Эредивизи по итогам 17 туров.

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