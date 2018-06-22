Ван Боммел возглавил ПСВ

Новым главным тренером ПСВ назначен Марк ван Боммел, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с клубом из Эйндховена контракт до лета 2021 года. На этом посту он сменил Филиппа Коку, который намерен возглавить "Фенербахче".

Напомним, что в бытность футболистом ван Боммел в течение восьми лет с перерывами выступал за ПСВ. После завершения карьеры он работал с молодежной командой ПСВ.

В данный момент 41-летний ван Боммел является ассистентом Берта ван Марвейка в сборной Австралии и принимает участие в Чемпионате Мира-2018.

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