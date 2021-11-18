Ван Бронкхорст близок к заключению контракта с шотландским топ-клубом
Фото инстаграм Джованни ван Бронкхорста
Руководство "Рейнджерс" практически договорилось с новым главным тренером, сообщает Sky Sports.
По информации источника, наставником команды из Глазго должен стать Джованни ван Бронкхорст.
Переговоры между сторонами проходят успешно, голландец близок к согласованию деталей личного контракта.
На должность, которая стала вакантной после ухода Стивена Джеррарда в "Астон Виллу", также претендовали Дженнаро Гаттузо и Рональд Куман.
Ван Бронкхорст, будучи футболистом, выступал за "Рейнджерс" с 1998 по 2001 год. В ходе тренерской карьеры он возглавлял "Фейеноорд" и "Гуанчжоу Фули", а также входил в штаб "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23