Ван Бронкхорст близок к заключению контракта с шотландским топ-клубом

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Ван Бронкхорст близок к заключению контракта с шотландским топ-клубом

Фото инстаграм Джованни ван Бронкхорста

Руководство "Рейнджерс" практически договорилось с новым главным тренером, сообщает Sky Sports.

По информации источника, наставником команды из Глазго должен стать Джованни ван Бронкхорст.

Переговоры между сторонами проходят успешно, голландец близок к согласованию деталей личного контракта.

На должность, которая стала вакантной после ухода Стивена Джеррарда в "Астон Виллу", также претендовали Дженнаро Гаттузо и Рональд Куман.

Ван Бронкхорст, будучи футболистом, выступал за "Рейнджерс" с 1998 по 2001 год. В ходе тренерской карьеры он возглавлял "Фейеноорд" и "Гуанчжоу Фули", а также входил в штаб "Манчестер Сити".

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