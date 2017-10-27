Ван Бронкхорст назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Нидерландов

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Ван Бронкхорст назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Нидерландов

Наставник "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст советует кандидатуру Рональда Кумана на пост тренера сборной Нидерландов.

"Считаю Кумана идеальным кандидатом на пост наставника сборной Нидерландов. На прошлой неделе я контактировал с Рональдом. Никогда не бывает приятно, когда тренер теряет работу.

Думаю, что Кумана давно считали основным кандидатом на пост тренера сборной. Теперь этого хотят обе стороны. Должны хотеть. Такое назначение стало бы фантастической работой для Кумана" - приводит слова ван Бронкхорста Football Oranje.

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комментарии
Зенден

Полностью согласен с Джио. В настоящее время Куман без работы и обе стороны могут договориться не откладывая дело в долгий ящик. Чем раньше это произойдет, тем лучше будет и для сборной и для Рональда.

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