Ван Бронкхорст назвал идеального кандидата на пост тренера сборной Нидерландов
Наставник "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст советует кандидатуру Рональда Кумана на пост тренера сборной Нидерландов.
"Считаю Кумана идеальным кандидатом на пост наставника сборной Нидерландов. На прошлой неделе я контактировал с Рональдом. Никогда не бывает приятно, когда тренер теряет работу.
Думаю, что Кумана давно считали основным кандидатом на пост тренера сборной. Теперь этого хотят обе стороны. Должны хотеть. Такое назначение стало бы фантастической работой для Кумана" - приводит слова ван Бронкхорста Football Oranje.
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