Ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с "Шахтером"

Наставник "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

"К сожалению, не мы определяем состав подгрупп. Конечно, мы понимаем, что "Шахтер" - очень сильная команда, которая отлично сыграла против "Наполи" и "Манчестер Сити". Но мы попробуем завтра выступить достойно. Не могу сказать, что эта игра жизни, но нам надо цепляться за результат после такого неудачного старта сезона. Одно скажу, завтра будет очень сложная игра.

Будучи футболистом, мне удалось многого добиться, как тренер тоже хочу выиграть как можно больше матчей и добиться лучших результатов" - приводят слова ван Бронкхорста украинские СМИ.

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