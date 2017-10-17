Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст пообщался с журналистами перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

"Мы хотим выиграть в этом важном матче, однако другой результат не станет катастрофой. В любом случае предстоит еще встреча в Харькове. У нас завтра точно не выйдет Тапия. Не знаем, что именно с ним, но не рассчитываем на него в ближайшее время. Также не готов провести весь поединок Йоргенсен", - отметил он.

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