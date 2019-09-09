Ван Бронкхорст стал тренером "Манчестер Сити"



Голландец Джованни ван Бронкхорст вошел в тренерский штаб "Манчестер Сити", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, специалист присоединился к английскому клубу еще летом, но официально об этом объявлено не было.

44-летний ван Бронкхорст с 2015 по 2019 год возглавлял "Фейеноорд". Под его руководством роттердамский клуб становился чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов, а также обладателем Суперкубка страны.

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