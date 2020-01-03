Ван Бронкхорста зовут в Китай

Бывший главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст получил предложение из Китая, сообщает Algemeen Dagblad.

По информации источника, в ближайшее время голландский специалист может возглавить "Гуанчжоу Фули".

44-летний ван Бронкхорст с 2015 по 2019 год был наставником "Фейеноорда". В сентябре он вошёл в тренерский штаб "Манчестер Сити".

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