Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне"

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек, ныне выступающий в "Эвертоне" на правах аренды, не хочет возвращаться в стан "красных дьяволов", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, если у "Эвертона" получится остаться в АПЛ, то нидерландский полузащитник хотел бы остаться в стане "ирисок".

Отмечается, что главной причиной такого желания ван де Бека является малое количество игровой практики, которую он получал в составе "Манчестер Юнайтед".

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