Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне"

Теги эвертонманчестер юнайтеддонни ван де бек

Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне"

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек, ныне выступающий в "Эвертоне" на правах аренды, не хочет возвращаться в стан "красных дьяволов", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, если у "Эвертона" получится остаться в АПЛ, то нидерландский полузащитник хотел бы остаться в стане "ирисок".

Отмечается, что главной причиной такого желания ван де Бека является малое количество игровой практики, которую он получал в составе "Манчестер Юнайтед".

Также не пропустите: Главный претендент на Погба - ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ибрагимович высказался о своем будущем

Ибрагимович высказался о своем будущем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов