Ван де Бек хочет перейти в "Реал"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

По информации Defensa Central, 24-летний футболист хотел бы присоединиться к мадридскому "Реалу".

Голландский полузащитник уже попросил своего агента устроить трансфер в королевский клуб.

В текущем сезоне ван де Бек сыграл за "МЮ" всего 3 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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