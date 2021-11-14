Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времени

Фото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек Донни ван де Бек "Манчестер Юнайтед" разочарован количеством игрового времени, которое он получает в составе "красных дьяволов".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ван де Бек на максимуме работает на тренировках, однако если его ситуация не изменится, то в январе он планирует сменить клуб.

В двух последних играх футболист выходил на замену только в концовках, а до этого 7 матчей подряд даже не появился на поле.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована "Барселона", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

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