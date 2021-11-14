Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времени

Теги манчестер юнайтеддонни ван де бек

Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времениФото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек Донни ван де Бек "Манчестер Юнайтед" разочарован количеством игрового времени, которое он получает в составе "красных дьяволов".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ван де Бек на максимуме работает на тренировках, однако если его ситуация не изменится, то в январе он планирует сменить клуб.

В двух последних играх футболист выходил на замену только в концовках, а до этого 7 матчей подряд даже не появился на поле.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована "Барселона", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

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