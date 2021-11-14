Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времени
Фото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен
Голландский хавбек Донни ван де Бек "Манчестер Юнайтед" разочарован количеством игрового времени, которое он получает в составе "красных дьяволов".
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ван де Бек на максимуме работает на тренировках, однако если его ситуация не изменится, то в январе он планирует сменить клуб.
В двух последних играх футболист выходил на замену только в концовках, а до этого 7 матчей подряд даже не появился на поле.
Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована "Барселона", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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