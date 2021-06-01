Ван де Бек хочет узнать свою роль в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph, у полузащитника Донни ван де Бека есть сомнения по поводу его будущего в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, футболист проведет переговоры с главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером и задаст ему вопросы о том, какую роль ему отводит норвежский специалист в следующем сезоне.

Хавбека смутил тот факт, что он так и не вышел на поле в финале Лиги Европы против "Вильярреала" (1:1, по пен. 10:11).

В прошедшем сезоне 24-летний игрок принял участие в 36 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В АПЛ он лишь четыре раза выходил в стартовом составе "МЮ".

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