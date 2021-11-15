Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может сменить клубную прописку.

Как сообщает BirminghamLive, в полузащитнике заинтересован "Вулверхэмптон".

По информации источника, трансфер может быть совершен уже в январе. Кроме "волков", в трансфере хавбека заинтересованы "Эвертон" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне ван де Бек принял участие в пяти матчах во всех турнирах.

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