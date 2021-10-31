Ван де Бек может перейти в один из клубов АПЛ

Теги манчестер юнайтеддонни ван де бекэвертонвулверхэмптон

Ван де Бек может перейти в один из клубов АПЛФото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, "Эвертон" и "Вулверхэмптон" уже провели предварительные переговоры об аренде полузащитника в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ван де Бек сыграл в 3 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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