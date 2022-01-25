Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ
Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен
Будущее голландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека остается неопределенным.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Валенсия" и "Кристал Пэлас" запросили хавбека в аренду до конца сезона. Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник не горит желанием отпускать игрока но клубы будут настаивать.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" не рассматривает возможность включения опции выкупа в соглашение по аренде, так как клуб видит игрока в составе в следующем сезоне.
Отмечается, что ван де Бек хочет получать больше игровой практики.
Также не пропустите: Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"
-
Семин верит в Миранчука в "Аталанте"
-
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
-
"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"
-
Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
-
Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
Ян Облак заразился коронавирусом незадолго до матча против "Барселоны"
-
Стало известно, сколько будет получать Адамов в "Зените"
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта
-
"Барселона" хочет провести еще два трансфера в январе
-
Стала известна зарплата Мелкадзе в "Сочи"
-
ЦСКА объяснил свой отказ отпускать Медину в сборную Парагвая
-
"Зенит" объявил о трансфере Адамова
-
"Спартак" купил нападающего "Сатурна"
-
"Зенит" близок к приобретению защитника "Урала"
-
"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18