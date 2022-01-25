Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Будущее голландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека остается неопределенным.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Валенсия" и "Кристал Пэлас" запросили хавбека в аренду до конца сезона. Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник не горит желанием отпускать игрока но клубы будут настаивать.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" не рассматривает возможность включения опции выкупа в соглашение по аренде, так как клуб видит игрока в составе в следующем сезоне.

Отмечается, что ван де Бек хочет получать больше игровой практики.

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