Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ

Теги манчестер юнайтедваленсиякристал пэласдонни ван де бектрансферы

Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ

Фото: инстаграм ван де Бека\Автор неизвестен

Будущее голландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека остается неопределенным.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Валенсия" и "Кристал Пэлас" запросили хавбека в аренду до конца сезона. Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник не горит желанием отпускать игрока но клубы будут настаивать.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" не рассматривает возможность включения опции выкупа в соглашение по аренде, так как клуб видит игрока в составе в следующем сезоне.

Отмечается, что ван де Бек хочет получать больше игровой практики.

Также не пропустите: Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича

"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов