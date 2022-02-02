Ван де Бек назвал причину перехода в "Эвертон"

Теги манчестер юнайтедэвертондонни ван де бекфрэнк лэмпард

Ван де Бек назвал причину перехода в "Эвертон"

Фото: инстаграм Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский новичок "Эвертона" Донни ван де Бек рассказал, почему он принял решение перейти в ливерпульский клуб.

"Ключевым для меня стал разговор с Фрэнком Лэмпардом. "Эвертон" является хорошим клубом для меня. У меня одинаковые взгляды на футбол с тренером", - приводит слова ван де Бека журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что "Эвертон" арендовал хавбека у "Манчестер Юнайтед" на полгода без права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Эвертон" подписал Деле Алли. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легенда ПСЖ назвал главную проблему клуба

Легенда ПСЖ назвал главную проблему клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов