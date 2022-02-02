Ван де Бек назвал причину перехода в "Эвертон"

Фото: инстаграм Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский новичок "Эвертона" Донни ван де Бек рассказал, почему он принял решение перейти в ливерпульский клуб.

"Ключевым для меня стал разговор с Фрэнком Лэмпардом. "Эвертон" является хорошим клубом для меня. У меня одинаковые взгляды на футбол с тренером", - приводит слова ван де Бека журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что "Эвертон" арендовал хавбека у "Манчестер Юнайтед" на полгода без права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Эвертон" подписал Деле Алли. | http://soccernews.ru