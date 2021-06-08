Ван де Бек не сыграет на Евро-2020

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Ван де Бек не сыграет на Евро-2020Фото: твиттер сборной Нидерландов

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Донни ван де Бек пропустит Евро-2020.

Как сообщили в сборной, 24-летний  игрок не сыграет на турнире из-за травмы. Тренер сборной Франк де Бур не планирует вызывать ему замену.

В минувшем сезоне на счету ван де Бека один гола и два ассита в 36 играх.

Напомним, что на Евро-2020 Нидерландам предстоит сыграть с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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