Ван де Бек остаётся в "Аяксе"
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс заявил, что клуб не продаст этим летом полузащитника Донни ван де Бека.
"Ван де Бек останется в "Аяксе", - цитирует функционера Voetbal Primeur.
Напомним, что за ван де Беком охотился мадридский "Реал", однако наставник "бланкос" Зинедин Зидан настаивал на покупке другого игрока - Поля Погба.
В стартовавшем сезоне 22-летний хавбек сыграл за "Аякс" 7 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|Команда
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|34
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
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|Витесс
|34
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|6
|Утрехт
|34
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|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|Фортунна Ситтард
|34
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|Эксельсиор
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|17
|Де Графсхап
|34
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|34
|23