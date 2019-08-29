Ван де Бек остаётся в "Аяксе"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс заявил, что клуб не продаст этим летом полузащитника Донни ван де Бека.

"Ван де Бек останется в "Аяксе", - цитирует функционера Voetbal Primeur.

Напомним, что за ван де Беком охотился мадридский "Реал", однако наставник "бланкос" Зинедин Зидан настаивал на покупке другого игрока - Поля Погба.

В стартовавшем сезоне 22-летний хавбек сыграл за "Аякс" 7 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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