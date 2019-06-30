Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек не хочет переходить в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист опасается, что в королевском клубе он не получит регулярную игровую практику. При этом у хавбека есть еще семь предложений от других клубов.

К тому же, "Реал" пока не может договориться с "Аяксом" по сумме трансфера хавбека. Испанцы предлагают за него 50 миллионов евро, а голландцы хотят получить не менее 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний голландец провел за "Аякс" 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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