Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек не хочет переходить в "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист опасается, что в королевском клубе он не получит регулярную игровую практику. При этом у хавбека есть еще семь предложений от других клубов.
К тому же, "Реал" пока не может договориться с "Аяксом" по сумме трансфера хавбека. Испанцы предлагают за него 50 миллионов евро, а голландцы хотят получить не менее 65 миллионов евро.
В минувшем сезоне 22-летний голландец провел за "Аякс" 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32