Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"

1 Теги аяксреал мадриддонни ван де бектрансферы

Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек не хочет переходить в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист опасается, что в королевском клубе он не получит регулярную игровую практику. При этом у хавбека есть еще семь предложений от других клубов.

К тому же, "Реал" пока не может договориться с "Аяксом" по сумме трансфера хавбека. Испанцы предлагают за него 50 миллионов евро, а голландцы хотят получить не менее 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний голландец провел за "Аякс" 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Зидан настаивает на продаже Наваса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Вместо него будет играть ИСКО

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов