Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддонни ван де бек

Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек изменил планы касательно своего будущего.

По информации журналиста Джонатана Шрегера, 24-летний футболист собирается остаться на "Олд Траффорд" как минимум до конца сезона.

По всей видимости, смена главного тренера "МЮ" убедила голландского хавбека продолжать бороться за место в составе.

В текущем сезоне ван де Бек забил 1 гол в 12 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

Не пропустите: Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" решится летом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов