Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек изменил планы касательно своего будущего.

По информации журналиста Джонатана Шрегера, 24-летний футболист собирается остаться на "Олд Траффорд" как минимум до конца сезона.

По всей видимости, смена главного тренера "МЮ" убедила голландского хавбека продолжать бороться за место в составе.

В текущем сезоне ван де Бек забил 1 гол в 12 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

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