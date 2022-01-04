Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Донни ван де Бека
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек изменил планы касательно своего будущего.
По информации журналиста Джонатана Шрегера, 24-летний футболист собирается остаться на "Олд Траффорд" как минимум до конца сезона.
По всей видимости, смена главного тренера "МЮ" убедила голландского хавбека продолжать бороться за место в составе.
В текущем сезоне ван де Бек забил 1 гол в 12 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость игрока - 25 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18