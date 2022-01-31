Ван де Бек перешел в "Эвертон"

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Ван де Бек перешел в "Эвертон"

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек перешел в "Эвертон", сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба.

"Эвертон" арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

24-летний ван де Бек выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за манкунианцев 50 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Аякс". За сборную Нидерландов сыграл 19 матчей и забил три мяча.

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