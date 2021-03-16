Ван де Бек планирует покинуть "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может уйти из команды уже в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

Игроку недостаточно времени на поле, которое дает ему главный тренер "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер и не видит будущего в клубе. В скором времени 23-летний футболист обсудит с исполнительным директором "Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом выход из сложившейся ситуации.

Ван де Бек перешел из "Аякса" в "МЮ" летом 2020 года за € 44 млн. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

СМИ сообщали ранее о заинтересованности в услугах голландца со стороны "Интера".

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах АПЛ и забил один гол.