Ван де Бек планирует покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги донни ван де бекманчестер юнайтедтрансферы

Ван де Бек планирует покинуть "Манчестер Юнайтед"Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может уйти из команды уже в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

Игроку недостаточно времени на поле, которое дает ему главный тренер "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер и не видит будущего в клубе. В скором времени 23-летний футболист обсудит с исполнительным директором "Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом выход из сложившейся ситуации.

Ван де Бек перешел из "Аякса" в "МЮ" летом 2020 года за € 44 млн. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

СМИ сообщали ранее о заинтересованности в услугах голландца со стороны "Интера".

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 13 матчах АПЛ и забил один гол.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" хочет выручить крупную сумму с продажи четырёх футболистов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн стал вторым французом, который смог забить 150 голов в Чемпионате Испании

Гризманн стал вторым французом, который смог забить 150 голов в Чемпионате Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов