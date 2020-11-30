Ван де Бек показал последствия матча "МЮ" с "Саутгемптоном"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек после дебютного матча против "Саутгемптона" (3:2) в инстаграме опубликовал фотографию своей ноги.

В матче 9-го тура чемпионата Англии "красные дьяволы" после 1-го тайма проигрывали со счетом 0:2, однако после перерыва отыграли три гола.

Ван де Бек после этой встречи в сторис в инстаграме выложил снимок своей ноги, которая была очень опухшей в области голеностопа.

"Добро пожаловать в Премьер-Лигу", - подписал фото 23-летний игрок.

В "Манчестер Юнайтед" футболист перешел в сентябре 2020 года из "Аякса", заключив соглашение до 2025 года.

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