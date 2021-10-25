Ван де Бек пошел на решительный шаг ради ухода из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraaf.

По сведениям источника, ради этого футболист сменил агента, которым теперь стал Али Дурсун, работающий с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом. При этом манкунианцы не хотят отпускать хавбека.

В нынешнем сезоне 24-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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