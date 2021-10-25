Ван де Бек пошел на решительный шаг ради ухода из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддонни ван де бек

Ван де Бек пошел на решительный шаг ради ухода из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraaf.

По сведениям источника, ради этого футболист сменил агента, которым теперь стал Али Дурсун, работающий с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом. При этом манкунианцы не хотят отпускать хавбека.

В нынешнем сезоне 24-летний ван де Бек провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Роналду прокомментировал разгром "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов