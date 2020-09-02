Ван де Бек прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"

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Ван де Бек прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек поделился эмоциями после заключения контракта с "красными дьяволами".

"Перейти в клуб с такой восхитительной историей - это невероятная возможность. Благодарен всем в "Аяксе", но сейчас я готов сделать следующий шаг в карьере и выступать на самом высоком уровне. И нет ничего выше, чем "Манчестер Юнайтед". Мне уже рассказывали о великолепной атмосфере на "Олд Траффорд", и я с нетерпением жду момента, когда мне удастся её прочувствовать. 

В этой команде играют одни из лучших полузащитников мира, и я знаю, что могу многому научиться у них, но также и дать команде что-то со своей стороны. После разговора с тренером о его видении команды, о направлении, в котором движется клуб, я крайне взволнован и очень хочу стать частью этого проекта", - цитирует голландца официальный сайт клуба.

Напомним, что "МЮ" купил ван де Бека у "Аякса" за 39 миллионов евро + бонусы. Стороны заключили контракт до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

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