Ван де Бек прокомментировал слухи о переходе в "Реал"
Полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский "Реал".
"Мне должно быть хорошо в клубе, в который я могу перейти. Я должен понимать, что действительно нужен им. Так что я пока что еще не учил испанский клуб и никому не сказал "да". Вопрос пока не решен. Меня любят в "Аяксе" и я люблю команду", - приводит слова ван де Бека Goal.com.
Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о переходе хавбека за 55 миллионов евро. Также игроком интересуются "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14