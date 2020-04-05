Ван де Бек прокомментировал слухи о переходе в "Реал"



Полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский "Реал".

"Мне должно быть хорошо в клубе, в который я могу перейти. Я должен понимать, что действительно нужен им. Так что я пока что еще не учил испанский клуб и никому не сказал "да". Вопрос пока не решен. Меня любят в "Аяксе" и я люблю команду", - приводит слова ван де Бека Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о переходе хавбека за 55 миллионов евро. Также игроком интересуются "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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