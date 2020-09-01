Ван де Бек прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек находится в шаге от перехода в "Манчестер Юнайтед".
По информации Sky Sports, футболист успешно прошёл медицинское обследование и в ближайшие дни будет объявлено о его трансфере.
Скорее всего, презентация голландца состоится после международной паузы. Сейчас хавбек готовится со своей сборной к матчам Лиги Наций против Польши (4 сентября) и Италии (7 сентября).
Напомним, что покупка ван де Бека обойдётся "МЮ" в 40 миллионов евро + бонусы.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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