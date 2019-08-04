Ван де Бек: "Реал" - отличный клуб, но и "Аякс" тоже"

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Ван де Бек: "Реал" - отличный клуб, но и "Аякс" тоже"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек рассказал, что "Реал", действительно, заинтересован в нем. Об этом сообщает Marca.

"Переговоры действительно идут, пока не могу ничего сказать. Мой агент общается с "Реалом". Это отличный клуб, но "Аякс" тоже хороший клуб. Посмотрим, что будет", - сказал ван де Бека Marca.

Ориентировочная стоимость футболиста - 60-70 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча, отметившись 9 голами и 10 ассистами.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

В его глазах вижу,как он голоден до побед и готов бороться за каждый уголок поля,вот такой игрок нужен Реалу,а не как Марсело с рожей,как после толчка или пофигичный взгляд Рамоса.

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