Ван де Бек решил остаться в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не намерен менять команду в ближайшее время.
По информации The Athletic, голландец на прошлой неделе поговорил с главным тренером "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером и тот убедил игрока, что на него рассчитывают в клубе.
В долгосрочной перспективе экс-хавбек "Аякса" должен стать заменой для Поля Погба и играть важную роль на поле.
В сентябре "МЮ" купил ван де Бека за 39 миллионов евро. С тех пор игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
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|Команда
|М
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|Манчестер Сити
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|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
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|18