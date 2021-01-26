Ван де Бек решил остаться в "Манчестер Юнайтед"

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Ван де Бек решил остаться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не намерен менять команду в ближайшее время.

По информации The Athletic, голландец на прошлой неделе поговорил с главным тренером "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером и тот убедил игрока, что на него рассчитывают в клубе.

В долгосрочной перспективе экс-хавбек "Аякса" должен стать заменой для Поля Погба и играть важную роль на поле.

В сентябре "МЮ" купил ван де Бека за 39 миллионов евро. С тех пор игрок забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.

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