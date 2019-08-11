Ван де Бек высказался о возможном переходе в "Реал"
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек выразил надежду, что его переход в мадридский "Реал" скоро состоится.
"Переговоры по моему трансферу продолжаются. Надеюсь, что вскоре все завершится. На данный момент могу лишь сказать, что во вторник я сыграют за "Аякс" против ПАОКа", - приводит слова ван де Бека El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего ван де Бека может обойтись "Реалу" в 55-60 миллионов евро. Но для покупки голландца королевскому клубу нужно продать кого-то из ненужных игроков.
Ван дек Бек выступает за "Аякс" с 2016 года. Всего он провел за амстердамский клуб 142 матча во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 26 результативных передач.
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|Реал Сосьедад
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