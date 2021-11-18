Ван де Бека не предлагали "Реалу"

Фото: инстаграм ван де Бека/Автор неизвестен

Голландского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека не предлагали мадридскому "Реалу", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, есть много заинтересованных клубов, но никаких разговоров, предложений или переговоров с "Реалом" на данный момент нет.

Отмечается, что его план все еще состоит в том, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе, если он не будет задействован в Сульшером в ближайшие недели.

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