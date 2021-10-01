Ван де Бека предложили "Реалу"

Теги манчестер юнайтедреал мадриддонни ван де бек

Ван де Бека предложили "Реалу"Фото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек может покинуть стан "красных дьяволов" в ближайшее время.

Как сообщает издание Defensacentral, нидерландский футболист намерен покинуть "Юнайтед".

По информации источника, его агент предложил игрока мадридскому "Реалу".

Напомним, что Ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2020 году из "Аякса" за 40 миллионов евро.

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