Ван дер Мейде - голландскому хавбеку: "Не переходи в "Эвертон", это дерьмовый клуб"
Известный голландский футболист Энди Ван дер Мейде посоветовал своему соотечественнику полузащитнику "Астон Виллы" Анвару Эль-Гази не переходить в "Эвертон".
"Не переходи в "Эвертон", это дерьмовый клуб. Если ты перейдешь, то разрушишь свою карьеру. Посмотри на меня", - приводит слова ван дер Мейде Voetbalprimeur.
Ван дер Мейде выступал за "Эвертон" с 2005 по 2009 годы. Через год клуб попытался избавиться от игрока из-за его пристрастия к алкоголю. Хавбек все отрицал, но через некоторое время голландец попал в больницу из-за отравления алкоголем.
24-летний Эль-Гази в нынешнем сезоне провел за "Астон Виллу" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
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|Команда
|М
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|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16