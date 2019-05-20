Ван дер Мейде - голландскому хавбеку: "Не переходи в "Эвертон", это дерьмовый клуб"

Известный голландский футболист Энди Ван дер Мейде посоветовал своему соотечественнику полузащитнику "Астон Виллы" Анвару Эль-Гази не переходить в "Эвертон".

"Не переходи в "Эвертон", это дерьмовый клуб. Если ты перейдешь, то разрушишь свою карьеру. Посмотри на меня", - приводит слова ван дер Мейде Voetbalprimeur.

Ван дер Мейде выступал за "Эвертон" с 2005 по 2009 годы. Через год клуб попытался избавиться от игрока из-за его пристрастия к алкоголю. Хавбек все отрицал, но через некоторое время голландец попал в больницу из-за отравления алкоголем.

24-летний Эль-Гази в нынешнем сезоне провел за "Астон Виллу" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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