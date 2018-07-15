Ван дер Сар дал совет Акинфееву

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Ван дер Сар дал совет Акинфееву

Легендарный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар дал совет голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву.

"Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше. Хотя я перешёл из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе" - сказал ван дер Сар.

Напомним, что 32-летний Акинфеев всю свою карьеру провёл в ЦСКА.

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