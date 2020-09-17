Ван дер Сар: "Де Хеа допустил несколько оплошностей, но ошибаются все игроки"

Экс-голкипер "МЮ" Эдин ван дер Сар рассказал, кто должен быть основным вратарем английского клуба.

"Де Хеа невероятно играл в "МЮ". После того, как он сменил меня, он ни раз признавался игроком года и приносил много пользе команде.

Но также я был впечатлен прогрессом Хендерсона в "Шеффилде", но Де Хеа тоже был великолепен. У него было несколько серьезных ошибок, но все футболисты ошибаются.

Сульшер разберется, какой вратарь ему больше подходит. Уверен, Де Хеа снова будет опорой, которой он был для клуба", - цитирует ван дер Сар пресс-служба "МЮ".

29-летний Де Хеа выступает в "МЮ" с 2011 года.

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