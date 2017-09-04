Ван дер Сар: "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон"

Теги эдвин ван дер сарманчестер юнайтед

Ван дер Сар: "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон"Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар доволен тем, как его бывший клуб начал новый сезон в Англии.

Напомним, что "МЮ" лидирует в АПЛ, имея 9 очков после трех сыгранных туров.

"Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон. С таким составом манкунианцы способны обыгрывать соперников. Надеюсь, что они придут к финишу первыми. "МЮ" выглядит сильным. Они каждый год должны претендовать на титул, потому что они "Манчестер Юнайтед", - сказал он. 

Читайте: Руни: "Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов