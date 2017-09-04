Ван дер Сар: "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар доволен тем, как его бывший клуб начал новый сезон в Англии.

Напомним, что "МЮ" лидирует в АПЛ, имея 9 очков после трех сыгранных туров.

"Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон. С таким составом манкунианцы способны обыгрывать соперников. Надеюсь, что они придут к финишу первыми. "МЮ" выглядит сильным. Они каждый год должны претендовать на титул, потому что они "Манчестер Юнайтед", - сказал он.

Читайте: Руни: "Лукаку это идеальный вариант для "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru