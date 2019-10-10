Ван дер Сар назвал главную проблему "Манчестер Юнайтед"

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар порассуждал о причинах неудач "красных дьяволов" в последние годы.

"Могу объяснить на своём примере. Когда я пришёл в команду, у нас были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гарри Невилл и Рой Кин. В команде всегда были люди с характером. В последние годы их в "Манчестер Юнайтед" не было. Отсюда и разница в результатах. Клуб купил молодых, малоопытных игроков, которые хотят побеждать. Но раньше они подписывали других футболистов", - цитирует голландца ESPN.

По итогам восьми туров "МЮ" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

В последний раз манкунианцы выигрывали чемпионский титул Премьер-лиги в 2013 году ещё при сэре Алексе Фергюсоне.

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