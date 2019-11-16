Ван дер Сар подписал новый контракт с "Аяксом"

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Ван дер Сар подписал новый контракт с "Аяксом"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Эдвином ван дер Саром.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

Напомним, что ван дер Сар занимает пост гендиректора "Аякса" с ноября 2016 года.

Будучи футболистом, 49-летний голландец выступал за амстердамцев с 1990 по 1999 год.

Ранее сообщалось, что ван дер Сар может получить должность в "Манчестер Юнайтед".

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